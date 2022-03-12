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Samsun Devlet Opera ve Balesinden "Stabat Mater" konseri

12.03.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Devlet Opera ve Balesinden "Stabat Mater" konseri

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Stabat Mater" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

Konser, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1,5 metre aralıklı oturma düzeniyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda verildi.

18. yüzyılda yaşamış İtalyan besteci Giovanni Battista Pergolesi'nin son yapıtı olan "Stabat Mater", bestecinin ölümünden sonra büyük ün kazanmıştı.

SAMDOB orkestrası ile gerçekleştirilen konserin şefliğini Paolo Villa yaparken, "Stabat Mater" eserinin solist sanatçıları soprano Seda Ortaç, mezzosoprano Stare Çelebi, solist klavsen sanatçısı ise Diego Moccia oldu.

Gözde Yardımlı'nın başkemancı olarak yer aldığı konser, sanatseverlerin beğenisini kazandı.

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