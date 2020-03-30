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Samsun Emniyet Müdürlüğünden videoyla "evde kal" çağrısı

SAMSUN HABERLERİ  | 30.03.2020 13:59 | Son Güncelleme

Samsun Emniyet Müdürlüğünden videoyla "evde kal" çağrısı

Samsun Emniyet Müdürlüğünce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlanan videoyla vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şubesi ekiplerince hazırlanan videoda, "Biz sizin için çalışıyoruz. Siz de geleceğiniz için evde kalın. Evde kal Samsun, evde kal Türkiye" uyarısı yapıldı.

Emniyet Müdürü Ömer Urhal da videoda, tüm personeliyle hizmet etmek için 24 saat görev başında olduğunu söyledi.

Kurallar ve kısıtlamaların vatandaşı korumak için olduğunu belirten Urhal, "Lütfen sizler de sokaktaki polisimize yardımcı olunuz. Evde kalınız, sağlıklı kalınız." ifadelerini kullandı.

Video Samsun Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı

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