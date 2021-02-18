YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun Emniyetinden "teknoloji bağımlılığı" ve "siber zorbalık" klibi

Samsun Emniyetinden "teknoloji bağımlılığı" ve "siber zorbalık" klibi

18.02.2021 14:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Emniyetinden "teknoloji bağımlılığı" ve "siber zorbalık" klibi

Samsun Emniyet Müdürlüğü, "teknoloji bağımlılığı" ve "siber zorbalık" konusunda vatandaşları bilgilendirmek amacıyla klip hazırladı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, SİBERAY faaliyetleri kapsamında "teknoloji bağımlılığı", "güvenli internet-bilişim güvenliği", "siber zorbalık", "etkili iletişim-öğretim yöntem teknikleri" ve "bilinçli sosyal medya kullanımı" konusunda hazırladıkları afiş ve broşürleri kent genelinde cadde ve sokaklarda dağıttı.

"Oltalama yoluyla dolandırıcılık" konularında da vatandaşları bilgilendiren ekipler, Foto Film Şubesi ekiplerinin desteğiyle video klip hazırladı.

Afiş ve broşürlerin yer aldığı görüntülerde, ekiplerin çalışmaları ile özellikle teknoloji bağımlığı ve siber zorbalık konularında vatandaşların dikkati çekildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında paylaşılan klipte, vatandaşların www.siberay.com adresinden de faydalı bilgiler edinebileceği aktarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

Samsun Namaz Vakitleri 18 Şubat Perşembe

İmsak
05:53
Sabah
07:19
Öğle
12:54
İkindi
15:49
Akşam
18:19
Yatsı
19:39

Samsun Nöbetçi Eczaneler18 Şubat Perşembe

Cumhuriyet Eczanesi
Ilkadim
Doğuş Eczanesi
Ilkadim
Sema Eczanesi
Ilkadim
Gümüş Eczanesi
Atakum
Limon Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Eskişehir'de karı koca ve 4 yaşındaki çocukları evlerinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Kar yağışları balık tezgahlarını etkiledi

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Çetindağ, “Bizim sabrımızı denemesinler”

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Samsunspor, İstanbul'dan avantajlı skorla dönmek istiyor

Diğer Haberler

Büyükşehir kapalı yolları açtı

Büyükşehir kapalı yolları açtı

Sandıkçı: “Günün her saati vatandaşın hizmetindeyiz”

Sandıkçı: “Günün her saati vatandaşın hizmetindeyiz”

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Samsun’da yolu kapalı mahalle sayısı 32’ye düştü

Samsun’da yolu kapalı mahalle sayısı 32’ye düştü

Jandarma can dostları unutmadı

Jandarma can dostları unutmadı

Havza Belediyesi’nde 24 saat kar mesaisi

Havza Belediyesi’nde 24 saat kar mesaisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.