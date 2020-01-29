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"Samsun EV'leniyoruz Fuarı" dördüncü kez kapılarını ziyaretçilere açtı

SAMSUN HABERLERİ  | 29.01.2020 16:23 | Son Güncelleme

"Samsun EV'leniyoruz Fuarı" dördüncü kez kapılarını ziyaretçilere açtı

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ'nin organize ettiği, "4. Samsun EV'leniyoruz Fuarı" açıldı.

TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda, evlilik hazırlıkları, konut projeleri, mobilya, beyaz eşya, aksesuar, dekorasyon, züccaciye, gelinlik, damatlık, abiye, çeyiz, halı, düğün organizasyonu, çiçekçiler, kuaför ve güzellik salonları, hediyelik eşyalar, takı ve kuyumculuk alanında faaliyet gösteren 60 firma yer aldı.

Vali Osman Kaymak, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Elazığ ve Malatya çevresinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

Fuarların alıcı ve satıcının buluşması anlamında ekonomiye büyük katkı sağladığını dile getiren Kaymak, "Bugün EV'leniyoruz Fuarı'nın açılması Samsun ve bölgemiz için büyük bir imkan. Katılımcılar ümit ederim ki fuarda bol bol bağlantılar kurarak fuara katılmanın katkısını görmüş olurlar." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise Samsun'da düzenlenen fuarların Türkiye'de en iyi fuarlar olma noktasında ilerlediğini belirterek, "Geçen yıl düzenlenen fuara 40 bin ziyaretçi gelmişti. Bu sene ise 50 bini aşkın ziyaretçi bekliyoruz." diye konuştu.

Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve KOSGEB'in destek ve iş birliğiyle düzenlenen fuar, beş gün boyunca ziyarete açık olacak.

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Fuar Samsun EV'leniyoruz 2020 Fuarı Tüyap

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