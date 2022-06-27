YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun için şiddetli yağış uyarısı yapıldı

Samsun için şiddetli yağış uyarısı yapıldı

27.06.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun için şiddetli yağış uyarısı yapıldı

Samsun'un bazı ilçeleri için şiddetli yağış uyarısında bulunuldu.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre, kentin batısında Alaçam ve Yakakent başta olmak üzere Vezirköprü, Bafra ve Havza ilçelerinde yer yer şiddetli yağışın saat 21.00'a kadar devam edeceği belirtildi.

Alaçam ilçesinde son 6 saatte gerçekleşen yağış miktarının 58 kilogram, son bir saatte ise 43 kilograma ulaştığı vurgulanan açıklamada, "İlgili kurumlarımız ve belediye başkanlıklarımız gerekli önlemleri almış olup, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması, vatandaşlarımızın can güvenliği için dere kenarlarından uzaklaşması büyük önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüphelilerden 26'sı serbestGÜNCELLEME - Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüphelilerden 26'sı serbest
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdiCumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandıBursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Samsun Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
02:55
Sabah
04:57
Öğle
12:43
İkindi
16:43
Akşam
20:19
Yatsı
22:11

Samsun Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Salı

Bahçelievler Eczanesi
Ilkadim
Pelin Eczanesi
Ilkadim
Yeni Hayat Eczanesi
Canik
Simge Eczanesi
Atakum
Citymall Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünya liderlerinden Putin yorumu! “Ceketimizi çıkartalım mı?”

Dünya liderlerinden Putin yorumu! “Ceketimizi çıkartalım mı?”

Silikon göğüslerini çıkarttırıp binlerce sterline satacak!

Silikon göğüslerini çıkarttırıp binlerce sterline satacak!

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

“Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”

“Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”

İtirafı olay oldu! “Tasarım vajinam seksi hissettirdi”

İtirafı olay oldu! “Tasarım vajinam seksi hissettirdi”

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.