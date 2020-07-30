Samsun İHH'dan "Önce Çocuklar Bayram Etsin" şenliği

Samsun İHH Yetim Birimi Sorumlusu Sakine Okudan, yaptığı açıklamada, yeryüzünde, özellikle bölgelerinde ulaşılmadık kimse kalmaması için gerekirse kapı kapı dolaşacaklarını söyledi.

İHH gönüllüleri, köyde yaşayan yetim ailelerini ve hastaları da ziyaret ederek, bayram öncesinde moral verdi.

Çocuklara şeker, çikolata, balon ve dondurma da verilen şenlikte, onların mutluluğuna büyükler de katıldı.

İHH gönüllülerinin getirdikleri zeka oyunlarıyla neşelenen çocuklardan ihtiyaç sahibi olarak tespit edilen 57'sine ve iki engelli gence bayramlık ayakkabı ve elbise hediye edildi.

Okudan, "Modern zamanların bizden çaldığı insanlık ve kardeşlik adına ne kadar güzel duygu var ise onları yaşatmaya azmettik. Bunun için de çalışmalarımızı hayırseverlerimizin desteğiyle büyüterek devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Etkinliğin düzenlenmesine öncülük eden Altınkaya Mahalle Muhtarı Yahya Yılmaz ise mahallenin şehirden uzak ve ulaşımın zor olması sebebiyle bu tür etkinliklerin çocuklar açısından önem taşıdığına işaret ederek, tüm gönüllülere ve destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

