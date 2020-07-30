YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun İHH'dan "Önce Çocuklar Bayram Etsin" şenliği

Samsun İHH'dan "Önce Çocuklar Bayram Etsin" şenliği

SAMSUN HABERLERİ  | 30.07.2020 15:25 | Son Güncelleme

Samsun İHH'dan "Önce Çocuklar Bayram Etsin" şenliği

Samsun'da, Vezirköprü ilçesinin en uzak kırsal mahallesinde Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği (İHH) gönüllülerince çocuklara bayram sürprizi yapıldı.

Samsun İHH gönüllüleri, Vezirköprü ilçesinin Altınkaya mahallesinde Kurban Bayramı öncesi "Önce Çocuklar Bayram Etsin" sloganıyla bayram şenliği düzenledi.

İlçe merkezine en uzak köy olan Altınkaya köyünde düzenlenen etkinlikte çocuklar, palyaço eşliğinde doyasıya eğlendi.

İHH gönüllülerinin getirdikleri zeka oyunlarıyla neşelenen çocuklardan ihtiyaç sahibi olarak tespit edilen 57'sine ve iki engelli gence bayramlık ayakkabı ve elbise hediye edildi.

Çocuklara şeker, çikolata, balon ve dondurma da verilen şenlikte, onların mutluluğuna büyükler de katıldı.

İHH gönüllüleri, köyde yaşayan yetim ailelerini ve hastaları da ziyaret ederek, bayram öncesinde moral verdi.

Samsun İHH Yetim Birimi Sorumlusu Sakine Okudan, yaptığı açıklamada, yeryüzünde, özellikle bölgelerinde ulaşılmadık kimse kalmaması için gerekirse kapı kapı dolaşacaklarını söyledi.

Okudan, "Modern zamanların bizden çaldığı insanlık ve kardeşlik adına ne kadar güzel duygu var ise onları yaşatmaya azmettik. Bunun için de çalışmalarımızı hayırseverlerimizin desteğiyle büyüterek devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Etkinliğin düzenlenmesine öncülük eden Altınkaya Mahalle Muhtarı Yahya Yılmaz ise mahallenin şehirden uzak ve ulaşımın zor olması sebebiyle bu tür etkinliklerin çocuklar açısından önem taşıdığına işaret ederek, tüm gönüllülere ve destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tanıtımı yapıldı! İşte uzaya çıkmanın bedeli Tanıtımı yapıldı! İşte uzaya çıkmanın bedeli
AK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklamasıAK Parti'den 'Hasan Uzunlar' açıklaması

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Vali Çuhadar’dan İl Özel İdaresine ziyaret

Vali Çuhadar’dan İl Özel İdaresine ziyaret

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Ev sahibi uyanınca balkondaki şortu çalıp kaçtı

Ev sahibi uyanınca balkondaki şortu çalıp kaçtı

Samsun Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
03:35
Sabah
05:21
Öğle
12:46
İkindi
16:41
Akşam
20:01
Yatsı
21:40

Samsun Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Çevre Eczanesi
Ilkadim
Dostel Eczanesi
Ilkadim
İstiklal Eczanesi
Ilkadim
Çelebi Eczanesi
Atakum
Pınar Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Şifa Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bafra’ da 15 Temmuz şehitler programı

Bafra’ da 15 Temmuz şehitler programı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

AB Ülkelerine 'matematik' Sorusuyla Meydan Okudu

AB Ülkelerine 'matematik' Sorusuyla Meydan Okudu

Mahkemeyi kazanan işçiler, sözleşme yerine kadro istiyor

Mahkemeyi kazanan işçiler, sözleşme yerine kadro istiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.