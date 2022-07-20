Samsun İl Sağlık Müdürü Oruç, Kovid-19 vaka artışına karşı uyardı

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Kovid-19 vakalarında artış yaşandığını belirterek, sırası gelenlere, aşılarının hatırlatma dozunu yaptırmaları uyarısında bulundu.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde salgının son durumunu "İl Pandemi Değerlendirme Toplantısı"nda masaya yatırdıklarını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da işaret ettiği gibi son dönemde hem Türkiye'de hem de dünyada koronavirüs vaka sayılarında hızlı bir artış olduğunun görüldüğünü belirten Oruç, bu hızlı artışın etkilerini Samsun'da da hissetmeye başladıklarını aktardı.

Samsun'da 15 gün önce günlük 50 pozitif vaka görülürken bu sayının 1500'ün üzerine çıktığını aktaran Oruç, "Sadece bayram sonrası 5 günlük dönemde vaka sayımız yüzde 100'e varan bir oranla arttı. Bu artış karşısında bizi teselli eden tek nokta, vaka sayılarındaki artışın henüz aynı oranda hastane yatışlarımıza yansımamış olması. İl olarak hasta yatışı noktasında, kritik eşiğin uzağındayız ve uzağında da kalmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 ile mücadelede maske ve mesafe kuralına uyulması, hatırlatma dozunun yapılmasının önemine işaret eden Oruç, şunları aktardı:

"Özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız virüse karşı daha büyük bir risk altındalar. Bu gruptaki vatandaşlarımızın hastalıkla temas etmeleri halinde hastane yatışıyla sonlanabilecek bir durumla karşılaşabileceklerini unutmayarak, hatırlatma dozlarını yaptırmaları ve kalabalık ortamlarda maske kullanımına özen göstermeleri büyük önem arz ediyor. Şu an itibarıyla hatırlatma dozu zamanı gelen vatandaşlarımızın aşılarını tüm kamu, özel hastanelerimizde, aile sağlığı merkezlerimizde ve ilçe sağlık müdürlüklerimizde yapıyoruz. Elimizde yeterli miktarda aşımız mevcut. Bakanlığımız tarafında da düzenli olarak ilimize aşı gönderiliyor. Aşı noktasında herhangi bir sıkıntımız yok."

Aşı uygulama ekipleri tarafından günlük ortalama 5 bin civarı aşı yapıldığını ancak randevu doluluk oranının yüzde 30'lar civarında kaldığını belirten Oruç, koronavirüse yeniden dur demek ve vakaların hastane yatışına dönüşmemesi için bu rakamların ivedilikle artırılması gerektiğini kaydetti.



