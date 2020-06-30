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Samsun İtfaiyesi’nden AFAD gönüllülerine eğitim

SAMSUN HABERLERİ  | 30.06.2020 14:43 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Amirliği ekipleri tarafından Afet ve Acil Durum (AFAD) gönüllülerine yangın ve acil durum eğitimi verildi.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından 81 ilde faaliyete geçirilen AFAD Gönüllüsü Projesi kapsamında 113 gönüllü, olası afet ve acil durumlarda görev almak üzere hazırlanıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Amirliği ekipleri tarafından Afet ve Acil Durum (AFAD) gönüllülerine yangın ve acil durum eğitimi verildi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından 81 ilde faaliyete geçirilen AFAD Gönüllüsü Projesi kapsamında 113 gönüllü, olası afet ve acil durumlarda görev almak üzere hazırlanıyor. Planlanan eğitimler kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yangın ve yangın güvenliği ile acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı. Eğitim Amiri Mehmet Aşıkoğlu ve eğitmenler tarafından 2 grup halinde 113 kişiye İtfaiye Daire Başkanlığı’nda verilen eğitim sonunda AFAD Gönüllülerine itfaiye eğitim kitapçığı dağıtıldı.
Eğitim Amiri Mehmet Aşıkoğlu, “Samsun Büyükşehir belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Amirliği Türkiye’de ikinci büyük eğitim merkezi. Siz AFAD gönülllülerinin gönlüne girebilmek için biz bugün buradayız. AFAD Gönüllüleri’ne Samsun İtfaiyesi’nin çalışmaları ile ilgili bilgi verdik. Yangın anındaki davranış şekillerini birebir gösterdik. Bunun yanı sıra itfaiye araçlarımızı tanıttık” dedi.

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