Samsun itfaiyesinden eğitim ve tatbikat

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, inşaat işçilerine yönelik yangın eğitimi, yangın güvenliği ve söndürülmesi konularında eğitim verdi.

Halkı, kurum ve kuruluşları yangınlar konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından faaliyetleri sürdürülüyor.

7’den 70’e herkese eğitim vererek bilinçlendirmeye çalışan itfaiye ekipleri, bu kapsamda Çarşamba ilçesinde yapımı süren cezaevi inşaatında çalışan işçilere, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Polikliniği ile Atakum Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde görev yapan personele yangın eğitimi, yangın güvenliği ve söndürülmesi konularında eğitim verildi.

İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Amiri Mehmet Aşıkoğlu ve eğitmen Ercan Kabadayı tarafından verilen eğitimlerin devam edeceği belirtildi. Yangın söndürme cihazlarının kullanımı ve acil durumlarda hareket tarzları ile ilgili de bilgilerin verildiği eğitimlerin ardından tatbikat da yapıldı.

