Samsun İtfaiyesi’ne 8 yeni istasyon

Samsun Büyükşehir Belediyesi, aralarında İlkadım, Yakakent ve Atakum ilçelerinin de olduğu kentin 8 noktasına yeni itfaiye istasyonları yapıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 17 istasyonla tüm Samsun genelinde hizmet verdiklerini belirtti. Ancak olaylara daha kısa sürede müdahale edebilmek adına yeni istasyonlara ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Başkan Demir, “Çünkü olaya varış süresinin dünyadaki kriteri 5 ile 8 dakikadır. Bizim şu anda şehir içinde olaylara müdahale hızımız 6.5-7 dakika arasıdır. Kırsalda ise 15 dakikayı bulan bir varış süremiz var. Kırsal alanımız oldukça uzun. Biz de mümkün olduğunca bu süreyi aşağıya çekmek istiyoruz. Bu amaçla mevcut olan istasyon sayımıza 8 yeni istasyonu daha dahil edeceğiz" dedi.

İstasyon sayısı 17’den 25’e çıkıyor

İstasyonlardan birinin İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde kurulacağını belirten Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, "Kıran Mahallesi bulunduğumuz ana merkezin tam tersi istikamet. Stratejik bir nokta. Çevre yolu üzerinde. Kavak ve Canik istikametine hızlı bir müdahaleyi sağlayacak konumda. Diğer bir uç noktamız ise Yakakent. Arsa tespiti ile Yakakent ilçemizde yeni bir istasyon projelendirdik. Ardından Atakum ilçemizde de yeni bir istasyon kuruyoruz. Böylece istasyon sayımız 17’den 25’e çıkıyor" diye konuştu.