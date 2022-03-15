Samsun, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 98 yerleşim biriminin yolu kapandı

Samsun, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 98 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Samsun'da 3 gündür aralıklarla etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerinde 5'er olmak üzere 10 kırsal mahalle yolu, ulaşıma kapandı.

Mahalle yollarının açılması için Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre de kar nedeniyle ilçelerden Küre ve Doğanyurt'ta 12'şer, İnebolu'da 22, Şenpazar'da 10, Azdavay'da 8, Pınarbaşı ve Bozkurt'ta 5'er, Ağlı'da 4, Çatalzeytin'de 1 olmak üzere 79 köy yolu ulaşıma kapalı durumda bulunuyor.

Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.

Sinop'ta da ulaşıma kapalı olan 9 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çaba sarf ediyor.

