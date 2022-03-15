YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 98 yerleşim biriminin yolu kapandı

Samsun, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 98 yerleşim biriminin yolu kapandı

15.03.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 98 yerleşim biriminin yolu kapandı

Samsun, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 98 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Samsun'da 3 gündür aralıklarla etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerinde 5'er olmak üzere 10 kırsal mahalle yolu, ulaşıma kapandı.

Mahalle yollarının açılması için Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre de kar nedeniyle ilçelerden Küre ve Doğanyurt'ta 12'şer, İnebolu'da 22, Şenpazar'da 10, Azdavay'da 8, Pınarbaşı ve Bozkurt'ta 5'er, Ağlı'da 4, Çatalzeytin'de 1 olmak üzere 79 köy yolu ulaşıma kapalı durumda bulunuyor.

Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.

Sinop'ta da ulaşıma kapalı olan 9 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çaba sarf ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandıSamsun'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandıTekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı
Doktor anne kız, hastaları iyileştirmek için omuz omuza mücadele veriyorDoktor anne kız, hastaları iyileştirmek için omuz omuza mücadele veriyor
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Kastamonu Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 15 Mart Salı

İmsak
05:15
Sabah
06:40
Öğle
12:49
İkindi
16:08
Akşam
18:47
Yatsı
20:07

Samsun Nöbetçi Eczaneler15 Mart Salı

Uzar Eczanesi
Ilkadim
Sevil Eczanesi
Ilkadim
Yeni Hayat Eczanesi
Canik
Mengel Eczanesi
Atakum
Başak Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Avokadolu tost söylendiği kadar faydalı mı?

Avokadolu tost söylendiği kadar faydalı mı?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

200 TL altı bu ürünler ile evleriniz daha güzel!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Röntgeni görenin ağzı açık kaldı! Cinsel organından çıkanlar...

Röntgeni görenin ağzı açık kaldı! Cinsel organından çıkanlar...

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Dilan Çiçek'in mini elbisesine uygun fiyatlı alternatifler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.