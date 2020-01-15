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  4. Samsun Kışlaspor’dan Türkiye’de bir ilk

Samsun Kışlaspor’dan Türkiye’de bir ilk

SAMSUN HABERLERİ  | 15.01.2020 10:18 | Son Güncelleme

Başkanlığını eski profesyonel futbolcu ve antrenör Erol Yılmaz’ın yaptığı Altınordu Kulübünün Samsun’daki temsilcisi Kışlaspor, ofis içerisinde yaptığı 150 metre karelik kapalı suni çim saha ile Türkiye’de bir ilk oldu.Tüm spor dalları için temel motor hareket döneminin en önemli yaş aralığı olan 4-8 yaş arasındaki tüm çocuklara kapalı alanda güvenli ve sıcak bir ortam hazırladıklarını söyleyen Başkan Erol Yılmaz, " ’Çocuklarımız Her şeyimiz’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, hedefimiz mutlu, kendini iyi ifade edebilen, toplumla barışık, spor kültürüyle yetişen sağlıklı bireyler yetiştirmektir.

Samsun Kışlaspor’dan Türkiye’de bir ilk

Başkanlığını eski profesyonel futbolcu ve antrenör Erol Yılmaz’ın yaptığı Altınordu Kulübünün Samsun’daki temsilcisi Kışlaspor, ofis içerisinde yaptığı 150 metre karelik kapalı suni çim saha ile Türkiye’de bir ilk oldu.
Tüm spor dalları için temel motor hareket döneminin en önemli yaş aralığı olan 4-8 yaş arasındaki tüm çocuklara kapalı alanda güvenli ve sıcak bir ortam hazırladıklarını söyleyen Başkan Erol Yılmaz, " ’Çocuklarımız Her şeyimiz’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, hedefimiz mutlu, kendini iyi ifade edebilen, toplumla barışık, spor kültürüyle yetişen sağlıklı bireyler yetiştirmektir. Avrupa’da spora başlama yaşı 4’e kadar düştü. Ofis içerisinde yapmış olduğumuz kapalı suni çim saha ile bunu Türkiye’de uygulamaya koyan ilk kulüp olmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Bu ülkenin çocuklarına güvenen bir spor kulübü olarak onlara spor yaptırmak, sportmen bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır. İçlerinden seçilmiş doğal yetenekli olanlarına ileri düzey futbol eğitimi vererek üst düzey kalite ve kapasitede gerçek profesyonel futbolcu adayları yetiştirmektir. Türk futbolunun kurtuluş reçetesinin budur" dedi.

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