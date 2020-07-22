Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı, Belediye Konservatuvarının 40’ıncı yıl etkinlikleri kapsamında kente sanat keyfi yaşatacak.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Orkestrası, Batıpark Tören Alanında 27 Temmuz Pazartesi saat 20.30’da Türk müziği repertuvarından oluşan bir konser verecek. Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Oyunları Topluluğu da 28 Temmuz Salı saat 20.30’da Karadeniz’in kültürel değerlerini ve çeşitliliklerini yansıtan “Karedeniz’in Renkleri” halk dansları ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Samsun kültür ve sanata doyacak

Belediye Konservatuvarının 40’ncı yıl etkinlikleri kapsamında hazırladıkları dolu dolu etkinliklerle Samsunluları kültür ve sanata doyuracaklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Ömer İdris Akdin, gösterilerin pandemi tedbirlerine uyularak hazırlandığını vurguladı. Akdin, "İzleyicilere maskeler ve dezenfektan solüsyonları dağıtılacak olup, tribün bölümünde oturma planı, sosyal mesafe kurallarına göre hazırlanmış ve sterilizasyonu yapılmıştır. Gösterilerimiz tüm halkımıza açık olup, ücretsizdir" dedi.



