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Samsun merkezli "change" operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

09.11.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun merkezli "change" operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen "change" operasyonunda 10 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, otomobil hırsızlığı ve nitelikli dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere yönelik Samsun merkezli İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde gözaltına alınan 10 şüpheli emniyete götürüldü.

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