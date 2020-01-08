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  4. Samsun merkezli FETÖ'nün ankesör soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede

Samsun merkezli FETÖ'nün ankesör soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede

SAMSUN HABERLERİ  | 08.01.2020 10:40 | Son Güncelleme

Samsun merkezli FETÖ'nün ankesör soruşturmasında gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede

Samsun merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun merkezli, Erzurum, Trabzon, Ankara, İstanbul ve Kastamonu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen, aralarında meslekten ihraç edilen bir binbaşı, bir teğmen ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 22 zanlı hakkında gözaltı kararı verilmiş, iki gün önce düzenlenen operasyonda 17 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ankesör soruşturması FETÖ Gözaltı Samsun

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