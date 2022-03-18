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Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 40 zanlı yakalandı

18.03.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 40 zanlı yakalandı

Samsun ile Ankara ve İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütleri ve karıştıkları suçların deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Samsun merkez olmak üzere İstanbul ve Ankara'da silahlı organize suç örgütü kapsamında tasarlayarak kasten öldürme ve azmettirme, örgütlü uyuşturucu ticareti yapma, kasten yaralama, nitelikli yağma, nitelikli mala zarar verme, tehdit, ikamet kurşunlama, kasten yaralamaya teşebbüs, tefecilik, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarını işleyen zanlıların adreslerinde arama yapıldı.

Aramalarda, ruhsatsız 16 tabanca ve 4 tüfek, farklı çaplarda 835 tabanca fişeği, 17 kartuş, 490 bin 926 sentetik ecza hapı, 14 kilo 774 gram esrar, 4,27 gram kokain, 7 kilogram metamfetamin ile çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 40 şüpheli gözaltına alındı.

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