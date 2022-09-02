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Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda aranan 2 zanlı İstanbul'da yakalandı

02.09.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda aranan 2 zanlı İstanbul'da yakalandı

Samsun, Ankara ve İstanbul'da 47 şüphelinin gözaltına alındığı suç örgütü operasyonunun ardından aranan 2 zanlı İstanbul'da yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yakalama kararı bulunan E.U. ve U.G, İstanbul'da düzenlenen operasyonda sahte kimlikle gözaltına alındı.

Samsun'a getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütleri ve karıştıkları suçların deşifresine ilişkin çalışma kapsamında 18 Mart'ta Samsun, İstanbul ve Ankara'da silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmiş, "tasarlayarak kasten öldürme ve azmettirme", "örgütlü uyuşturucu ticareti yapma", "kasten yaralama", "nitelikli yağma", "nitelikli mala zarar verme", "tehdit", "ikamet kurşunlama", "kasten yaralamaya teşebbüs", "tefecilik", "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarını işledikleri iddiasıyla 47 zanlı yakalanmış, şüphelilerden 40'ı tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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