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Samsun merkezli yasa dışı bahis ve suç operasyonunda yakalanan 65 şüpheliden 31'i adliyede

05.04.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve suç operasyonunda gözaltına alınan 65 kişiden 31'i adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli yasa dışı bahis ve suç operasyonunda yakalanan 65 şüpheliden 31'i adliyede

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 65 zanlıdan 31'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "7258 sayılı Kanun'a muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçu kapsamına giren yasa dışı bahisle ilgili çalışma başlatmış, soruşturma kapsamında, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan verileri inceleyen ekipler, belirlenen şüphelilerin banka hesaplarındaki işlem hareketlerinin 3 milyar 500 milyon lira olduğunu tespit etmişti.

Ekipler, 3 Nisan'da Samsun, İstanbul, Adana, Manisa, Rize, İzmir, Antalya, Erzurum, Mersin, Aksaray ile Ankara'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 65 şüpheliyi yakalamıştı.

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