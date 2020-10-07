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Samsun Milli Eğitimden öğretici e-dergi

SAMSUN HABERLERİ  | 07.10.2020 12:08 | Son Güncelleme

İlkokul iki, üç ve dördüncü sınıflara yönelik Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çıkartılacak ‘Eğitim Kazanım’ dergisi öğrencileri eğitsel, sosyal ve pedagojik anlamda destekleyecek.Salgın döneminde, uzaktan eğitim faaliyetlerinin önemi ve gücü her geçen gün daha iyi anlaşılırken meseleye farklı bir zaviyeden bakmaya çalışan Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü yeni bir çalışmayla başlattı.

Samsun Milli Eğitimden öğretici e-dergi

İlkokul iki, üç ve dördüncü sınıflara yönelik Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çıkartılacak ‘Eğitim Kazanım’ dergisi öğrencileri eğitsel, sosyal ve pedagojik anlamda destekleyecek.
Salgın döneminde, uzaktan eğitim faaliyetlerinin önemi ve gücü her geçen gün daha iyi anlaşılırken meseleye farklı bir zaviyeden bakmaya çalışan Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü yeni bir çalışmayla başlattı. İlkokul iki, üç ve dördüncü sınıflara yönelik ‘Eğitim Kazanım’ adlı bir dergi çıkaracak olan müdürlük hem e-dergi hem de matbu nüshalarıyla çocukları, eğitsel , sosyal ve pedagojik anlamda desteklemeyi amaçlıyor.

Öğrenciye farklı bakış açısı kazandıracak
Eğitim Kazanım dergisi; matematik, hayat bilgisi, sosyal bilgiler, Türkçe, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi, teknoloji tasarım, rehberlik ders etkinliklerini, öğrenciyi farklı bakış açılarından yakalamayı bütüncül bir üslûpla ele almayı hedefliyor. Kazanım, aktarım ve tamamlama maksatlı muhtevanın yanı sıra “İlginç Bilgiler, Anadolu Masalları, Eğlenceli Bilmeceler, STEM ve Kodlama Ödevleri, Covid Savar Nuri’nin Maceraları” gibi okur kitlesinin ilgi ve dikkatini üzerine çekmeyi amaçlayan bölümlerle canlı bir içerik çocuklara ve velilerle paylaşılacak.
Dergi genel ağ üzerinden, her ay e-dergi biçimde yayımlanacak. Özellikle internet erişimi olmayan noktalara dağıtılmak amacıyla fiziki olarak da basılarak öğrencilerin evlerine kadar ulaştırılacak. E-dergiye Samsun.meb.gov.tr web sayfası yayınlar bölümünden ulaşılabilecek.

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