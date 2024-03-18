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Samsun polisi NARVAS’la suçluların ensesinde

İHA İHA
18.03.2024 12:24
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Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra ve Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, NARVAS verileri doğrultusunda öngörülmeyen alanlarda ve zamanlarda şok denetimler yapılıyor.

Samsun polisi NARVAS’la suçluların ensesinde

Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince Fatih Mahallesi’nde yakalanan K.Y ve R.D isimli şüpheliler şahıslardan, 105 gr esrar, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince 2 adet radar tespit cihazı, 1 adet bıçak ele geçirildi, 2 şahsa 5607 SKM’den adli tahkikat başlatıldı, 1 şahsa 2 bin 52 TL idari para cezası uygulandı, 1 plakasız motosiklet yakalanarak trafikten men edildi, 3 araca 59 bin 853 TL trafik cezası uygulandı.

Ayrıca yapılan denetimlerde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, İfadeye yönelik aranması olan 3 şahıs olmak üzere toplam 10 aranan şahıs yakalandı.

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