Samsun polisi NARVAS’la suçluların ensesinde

Bafra Narkotik Büro Amirliği ekiplerince Fatih Mahallesi’nde yakalanan K.Y ve R.D isimli şüpheliler şahıslardan, 105 gr esrar, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince 2 adet radar tespit cihazı, 1 adet bıçak ele geçirildi, 2 şahsa 5607 SKM’den adli tahkikat başlatıldı, 1 şahsa 2 bin 52 TL idari para cezası uygulandı, 1 plakasız motosiklet yakalanarak trafikten men edildi, 3 araca 59 bin 853 TL trafik cezası uygulandı.

Ayrıca yapılan denetimlerde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, uyuşturucu madde kullanmak suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, İfadeye yönelik aranması olan 3 şahıs olmak üzere toplam 10 aranan şahıs yakalandı.

