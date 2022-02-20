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Samsun sahillerinde güneşli hava nedeniyle yoğunluk yaşanıyor

20.02.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun sahillerinde güneşli hava nedeniyle yoğunluk yaşanıyor

Samsun'un Atakum ilçesinde hafta sonunda güneşli havayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar sahillerde vakit geçirdi.

Türkiye'nin birçok kentinde kar ve dondurucu soğuk etkisini sürdürürken hava sıcaklığının 18 dereceye ulaştığı Samsun'da vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı.

Şubat ayında güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri sahil boyunca yürüyüş yapıp bisiklet sürdü, kumsal ve yeşil alanlarda dinlendi. Çocuklar da ebeveynleri ile park, yeşil alan ve kumsalda eğlendi.

Doğu Park'ta ise vatandaşlar semaver ve mangal yaktı. Çocuklar güzel havada uçurtma uçurdu.

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Atakan Bey Eczanesi
Ilkadim
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Ilkadim
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