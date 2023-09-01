Samsun Şehir Hastanesi için geri sayım başladı

Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. İlkay Güler başkanlığında Bakanlık Daire Başkanları, Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Sağlık Müdürlüğü ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticileri ile yetkili personellerin katıldığı toplantıda hastanenin tıbbi ve teknik donanımında son çalışmalar değerlendirildi.

Toplantı sonrası Destek Hizmetleri Başkanı Erol Öztürk ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. H. Yalçın Büyükkarabacak ile birlikte Sağlık Bakan Yardımcıları Huzeyfe Yılmaz, Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. M. Mahir Ülgü’yü ziyaret eden Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Bakanlık yöneticilerimizle ilimizde yürütülen sağlık yatırımları ve şehrimizde sunulan sağlık hizmetinin daha nitelikli hale getirilmesi konularında önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

