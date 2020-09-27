YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun Şehir Hastanesi’nde geri sayım

Samsun Şehir Hastanesi’nde geri sayım

SAMSUN HABERLERİ  | 27.09.2020 13:57 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehir hastanesi ihale sürecinin tamamlandığını belirterek, hazırlıkların ardından kısa sürede temelinin atılacağını açıkladı.Geçen Cuma günü Samsun’a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Hayalim’ dediği şehirlerin ‘Şehir Hastanesi’ hayallerini bir bir gerçekleştiriyoruz.

Samsun Şehir Hastanesi’nde geri sayım

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehir hastanesi ihale sürecinin tamamlandığını belirterek, hazırlıkların ardından kısa sürede temelinin atılacağını açıkladı.
Geçen Cuma günü Samsun’a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Hayalim’ dediği şehirlerin ‘Şehir Hastanesi’ hayallerini bir bir gerçekleştiriyoruz. Samsun’a bin yataklı şehir hastanemizin ihalesi yapılmıştır. Yakında temeli atılıp inşaatına başlayacaktır. Bu hastane gurur vesilesi, şehrin nişanesi olacak” açıklamaları kentte büyük heyecan uyandırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hastanenin Samsun’a hayırlı uğurlu olmasını diledi.
İhale sürecinin geçen Nisan ayındaki zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasıyla başladığını hatırlatan Başkan Demir, "İhale süreci bitti. Samsun şehir hastanesinin yapımına kısa sürede başlanacak. Sağlık Bakanımızın da Samsun ziyaretinde ifade ettiği gibi hazırlıkların tamamlanmasıyla inşallah temelini atacağız" dedi.
Canik ilçesinde 234 bin 371 metrekare alan üzerine kurulacak olan Şehir Hastanesi, bin yatak kapasitesine sahip olacak. Hastane bünyesinde genel tedavi üniteleri dışında onkoloji hastanesi, son teknoloji tetkik cihazlarıyla donatılmış bir nükleer tıp merkezi, kalp damar cerrahi ve göğüs merkezi, genetik hastalıkların tedavi sürecinin yönetileceği genetik hastalıklar merkezi, üreme yardımcı tedavi merkezi, organ ve doku nakli merkezi, inme merkezi, yanık merkezi, 40 ameliyathane ve 1 hibrit ameliyathaneyi de bulunduracak. Tüm odaları tek yataklı olarak dizayn edilecek olan hastanede ayrıca 200 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmedilerİstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler! Koronavirüse aldırış etmediler
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bağlar’a çifte müjde
Bağlar’a çifte müjde
Hamido’nun karısı vefat etti
Hamido’nun karısı vefat etti
Futbol: TFF 1. Lig
Futbol: TFF 1. Lig
Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi
Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan iki kişiye para cezası kesildi
Cizre OSB’deki fabrika için ilk kazma vuruldu
Cizre OSB’deki fabrika için ilk kazma vuruldu
TSK, yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor
TSK, yeni uçaksavar topunu envanterine almaya hazırlanıyor

Samsun Namaz Vakitleri 27 Eylül Pazar

İmsak
04:55
Sabah
06:20
Öğle
12:31
İkindi
15:51
Akşam
18:31
Yatsı
19:51

Samsun Nöbetçi Eczaneler27 Eylül Pazar

Acil Şifa Eczanesi
Ilkadim
Karadeniz Eczanesi
Ilkadim
Zeynep Eczanesi
Ilkadim
Park Eczanesi
Atakum
Sahil Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Samsunspor’da 2 oyuncu kiralık gönderiliyor
Samsunspor’da 2 oyuncu kiralık gönderiliyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Ünal Karaman tarafından yazılan türkü milyonlara hitap ediyor
Ünal Karaman tarafından yazılan türkü milyonlara hitap ediyor
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.