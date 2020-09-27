Samsun Şehir Hastanesi’nde geri sayım

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehir hastanesi ihale sürecinin tamamlandığını belirterek, hazırlıkların ardından kısa sürede temelinin atılacağını açıkladı.

Geçen Cuma günü Samsun’a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Hayalim’ dediği şehirlerin ‘Şehir Hastanesi’ hayallerini bir bir gerçekleştiriyoruz. Samsun’a bin yataklı şehir hastanemizin ihalesi yapılmıştır. Yakında temeli atılıp inşaatına başlayacaktır. Bu hastane gurur vesilesi, şehrin nişanesi olacak” açıklamaları kentte büyük heyecan uyandırdı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hastanenin Samsun’a hayırlı uğurlu olmasını diledi.

İhale sürecinin geçen Nisan ayındaki zemin etüt çalışmalarının tamamlanmasıyla başladığını hatırlatan Başkan Demir, "İhale süreci bitti. Samsun şehir hastanesinin yapımına kısa sürede başlanacak. Sağlık Bakanımızın da Samsun ziyaretinde ifade ettiği gibi hazırlıkların tamamlanmasıyla inşallah temelini atacağız" dedi.

Canik ilçesinde 234 bin 371 metrekare alan üzerine kurulacak olan Şehir Hastanesi, bin yatak kapasitesine sahip olacak. Hastane bünyesinde genel tedavi üniteleri dışında onkoloji hastanesi, son teknoloji tetkik cihazlarıyla donatılmış bir nükleer tıp merkezi, kalp damar cerrahi ve göğüs merkezi, genetik hastalıkların tedavi sürecinin yönetileceği genetik hastalıklar merkezi, üreme yardımcı tedavi merkezi, organ ve doku nakli merkezi, inme merkezi, yanık merkezi, 40 ameliyathane ve 1 hibrit ameliyathaneyi de bulunduracak. Tüm odaları tek yataklı olarak dizayn edilecek olan hastanede ayrıca 200 yatak kapasiteli yoğun bakım ünitesi olacak.

