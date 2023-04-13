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Samsun Şehir Hastanesi’nin kaba inşaatı yüzde 96’ya ulaştı

13.04.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dış cephe kaplamaları takılmaya başlanan Samsun’un en büyük sağlık yatırımı Samsun Şehir Hastanesi’nin kaba inşaatı yüzde 96’ya ulaştı.

Samsun Şehir Hastanesi’nin kaba inşaatı yüzde 96’ya ulaştı

Sağlık Bakanlığı’nın öz kaynaklarıyla yapılan 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi’nin kaba inşaatının yüzde 96’sı tamamlandı. Şuan da dış cephe kaplamaları takılmaya başlanan yapımı bittiğinde bir sağlık üssü haline gelecek hastane; genel tedavi üniteleri dışında onkoloji hastanesi, son teknoloji tetkik cihazlarıyla donatılmış bir nükleer tıp merkezi, kalp damar cerrahi ve göğüs merkezi, genetik hastalıkların tedavi sürecinin yönetileceği genetik hastalıklar merkezi, üreme yardımcı tedavi merkezi, organ ve doku nakli merkezi, inme merkezi, yanık merkezi, 40 ameliyathane ve 1 hibrit ameliyathaneyi bünyesinde bulunduracak.

HIZLA BÜYÜYOR

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ise sosyal medyada "Bir dev Canik sırtlarında, yeşil renklerin dostluğuyla yükseliyor. Dış cephe kaplamaları takılmaya başlanan şehrimizin en büyük sağlık yatırımı Samsun Şehir Hastanemiz hızla büyüyor. Kaba inşaatı yüzde 96" paylaşımında bulundu.

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