YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun-Sinop il sınırında denetimler sürüyor

Samsun-Sinop il sınırında denetimler sürüyor

SAMSUN HABERLERİ  | 20.04.2020 19:51 | Son Güncelleme

30 büyükşehirde giriş çıkışların 15 gün uzatılmasıyla Samsun-Sinop karayolunda jandarma ve polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında araç giriş çıkışlarının sıkı denetimi sürüyor.İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında 30 büyükşehir şehirde giriş çıkışlar 15 gün uzatılan uzatılmasıyla polis ve jandarma ekipleri sıkı denetimlere devam ediyor.

30 büyükşehirde giriş çıkışların 15 gün uzatılmasıyla Samsun-Sinop karayolunda jandarma ve polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında araç giriş çıkışlarının sıkı denetimi sürüyor.
İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelge kapsamında 30 büyükşehir şehirde giriş çıkışlar 15 gün uzatılan uzatılmasıyla polis ve jandarma ekipleri sıkı denetimlere devam ediyor. Samsun-Sinop il sınırı Yakakent Asmapınar mevkisinde jandarma ve polis ekiplerince kontrol noktası oluşturuldu. Kontrol noktasında, Yakakent İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yakakent İlçe Jandarma ve Bafra Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince yeni tip korona virüse karşı yürütülen mücadele kapsamında araçlar durdurularak izin belgeleri kontrol ediliyor. Yapılan kontrollerde seyahat izin belgesi bulunmayan araçlar geri çevrilirken, ticari taşımacılık yapan tır ve kamyonların ise giriş ve çıkışlarına izin veriliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Yüksekova’da sürü halinde görülen yılanlar korkutuyor

Yüksekova’da sürü halinde görülen yılanlar korkutuyor

Kuaförlerler destek bekliyor

Kuaförlerler destek bekliyor

Hava sıcaklığı 0’ın atına düşecek

Hava sıcaklığı 0’ın atına düşecek

Sezaryanla doğum yapan annelere hayati uyarı

Sezaryanla doğum yapan annelere hayati uyarı

Aksaz’dan maske eleştirisi

Aksaz’dan maske eleştirisi

Samsun Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
04:06
Sabah
05:40
Öğle
12:39
İkindi
16:24
Akşam
19:27
Yatsı
20:55

Samsun Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Altınörs Eczanesi
Ilkadim
Mutlu Eczanesi
Ilkadim
Ümit Eczanesi
Ilkadim
Büyük Eczanesi
Atakum
Karataş Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bafra Belediyesinden Kovid-19'a karşı yöresel dille uyarı

Bafra Belediyesinden Kovid-19'a karşı yöresel dille uyarı

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

Diyanet-Sen’den "Aşk 101" dizisine tepki

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteklemesi başvuruları için önemli uyarı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Samsun Valiliği’nden provokasyon ses kaydı uyarısı

Uyuşturucu Satarken Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu Satarken Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.