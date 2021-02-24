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Samsun-Sinop yolunda refüj düzenleme çalışması

24.02.2021 17:20 | Son Güncelleme:
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Samsun-Sinop yolunda refüj düzenleme çalışması

Bafra Belediyesi, Samsun-Sinop yolunda refüj düzenleme çalışmalarına devam ediyor.2020 yılında park-bahçe düzenlemeleri ile takdir toplayan Bafra Belediyesi, 2021 yılında da benzer çalışmalarda hız kesmiyor.

Bafra Belediyesi, Samsun-Sinop yolunda refüj düzenleme çalışmalarına devam ediyor.
2020 yılında park-bahçe düzenlemeleri ile takdir toplayan Bafra Belediyesi, 2021 yılında da benzer çalışmalarda hız kesmiyor. 5 km’lik Samsun-Sinop karayolu geçişi refüj peyzaj çalışmaları doğrultusunda 60 adet palmiye dikimi gerçekleştiren Bafra Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Orman İşletmesinden tahsis edilen 2 bin 200 adet bitki dikimine ise devam ediyor.
Bu alanda leylandi ve goldrider melez servi, Arizona mavi servi, top mazı ve samaragd mazı bitkileri dikiliyor. Bafra Belediyesi öte yandan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Hacınabi Mahallesi Hacıahmet Sokak’ta sürdürülen kaldırım ve refüj çalışması ise devam ediyor.

Samsun-Sinop yolunda refüj düzenleme çalışması

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