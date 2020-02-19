YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi'nde gönüllülük anlatıldı

Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi'nde gönüllülük anlatıldı

SAMSUN HABERLERİ  | 19.02.2020 16:09 | Son Güncelleme

Toplantıda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri üniversite öğrencilerini gönüllü olmaya davet etti

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi'nde, gönüllü olmanın önemi anlatıldı.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki zirveye, Türk Kızılay, TEMA Vakfı, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV), Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) temsilcileri, gönüllüleri ile üniversite öğrencileri katıldı.

Sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları hakkında bilgi verilen toplantıda, gönüllüler deneyimlerini aktardı.

Zirvenin düzenleme kurulunda yer alan üniversite öğrencisi Yusuf Dursun Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllülerin de desteğiyle birçok alanda insanlara, eğitime ve çevreye katkılar sunulduğunu belirterek, "Sivil toplum kuruluşlarında gönüllülüğü arttırmayı hedefliyoruz." dedi.

TEGV Samsun Eğitim Parkı Gönüllü Sorumlusu Tuba Ergüler Kırçiçek de Milli Eğitim Bakanlığıyla (MEB) yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde matematik, fen, İngilizce, sanat ve spor gibi alanlarda etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Etkinliklerin çoğunun gönüllü gençlerin desteğiyle gerçekleştirildiğini anlatan Kırçiçek, "Vakfımız sayıları yüz binleri bulan gönüllü ordusuyla çalışıyor. Bu gönüllü ordusunun hepsi üniversite öğrencisi. Öğrenciler okullarda aldıkları teorik bilgiyi etkinliklerde pratik bilgiye dönüştürüyorlar." diye konuştu.

TURMEPA İl Koordinatörü Damla Balçık, gelecek nesillere daha mavi ve temiz bir dünya bırakmak için çalıştıklarını vurguladı.

MEB ile yaptıkları protokol kapsamında okullarda öğrencilere çevre eğitimleri verildiğini aktaran Balçık, "Gönüllü topluluklarımız var. Kıyı temizliğiyle farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Genç Kızılay Topluluğu Başkanı ve OMÜ öğrencisi Şeyma Özdemir ise gönüllü olarak insanlık adına güzel çalışmalar yaptığını dile getirerek, "Bir insana, bir hayata dokunmak çok güzel. Gönüllü olmazsak kendimizi iyi hissedemeyiz, dünyaya bir yararımız olmaz. Herkes gönüllü olmalı, taşın altına elini koymalı." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kayseri'de bulundu! Neye ait olduğu ortaya çıktıKayseri'de bulundu! Neye ait olduğu ortaya çıktı
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gönüllü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi sivil toplum kuruluşları

En Çok Okunan Yerel Haberler

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

‘Çaycı Hüseyin’ lakaplı Özmol Kula’ya hayran kaldı

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Çıldır’da buz üstünde heyecanlı drift

Kosova Cumhuriyeti’nden Trakya Üniversitesi’ne büyük onur

Kosova Cumhuriyeti’nden Trakya Üniversitesi’ne büyük onur

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Kırşehir’de 12 yıl önce kaybolan Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık davası sürüyor

Adilcevaz’da metanfetamin ele geçirildi

Adilcevaz’da metanfetamin ele geçirildi

Nevşehir’de ilk kez ağız içinden guatr ameliyatı yapıldı

Nevşehir’de ilk kez ağız içinden guatr ameliyatı yapıldı

Samsun Namaz Vakitleri 19 Şubat Çarşamba

İmsak
05:53
Sabah
07:18
Öğle
12:54
İkindi
15:49
Akşam
18:19
Yatsı
19:39

Samsun Nöbetçi Eczaneler19 Şubat Çarşamba

Arda Eczanesi
Ilkadim
Gaziler Eczanesi
Ilkadim
Reis Eczanesi
Ilkadim
Aykanat Eczanesi
Atakum
Kurupelit Eczanesi
Kurupelit
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Alaçam’da karla mücadele

Alaçam’da karla mücadele

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Vali Kaymak’ın öğrencilerle gülümseten kar tatili diyalogları

Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı

Araçlarında bonzai ele geçen 3 kişi tutuklandı

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.