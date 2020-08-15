Samsun Tabip Odasında genel kurul heyecanı

Samsun Tabip Odası 2020 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı Atakum Kültür Sanat Merkezi’nde başladı.

Genel kurulda 2020-2021 dönemi tahmini bütçesinin okunup oylama ile kabul edilmesinin ardından yarınki seçimlere katılacak yönetim kurulu, onur kurulu, denetleme kurulu ve büyük kongre delegesi adayları belirlendi. Tek liste ile gidilen seçimde 29 Mayıs 2015’te görevi başında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Dr. Kamil Furtun’un eşi Uzm. Dr. Funda Furtun, Samsun Çağdaş Hekimi Grubunun desteğiyle Samsun Tabip Odası Başkanlığına aday oldu. 2 dönemdir odanın başkanlığını yapan Dr. Murat Erkan ise büyük kongre delegeliği için adaylığını ortaya koydu.

Sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde dahi gülünç sebeplerle şikayet edildiğini söyleyen Dr. Murat Erkan, “2002-2004 döneminde o zamanki adıyla Samsun-Sinop Tabip Odasının genel sekreterliğini yapmıştım. O dönemde bize gelen ceza soruşturma dosyaları sayısı 2-3 ayda bir taneydi. Artık vatandaş ne olsa böyle bir mercii var diye hekimini sağlık çalışanını şikayet ediyor. ‘Gülümsemedi’ deyip de şikayet eden önümüze gelen dosyalar var. Elimden geldiğince örgütüme sağlık alanında katkı sunmaya çalıştım. Yeni gelecek yönetimimize hayırlı olsun diyorum” dedi.