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Samsun, Tokat, Amasya, Kastamonu, Çorum ve Sinop'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

01.05.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun, Tokat, Amasya, Kastamonu, Çorum ve Sinop'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

SAMSUN (AA) - Samsun, Tokat, Amasya, Kastamonu, Çorum ve Sinop'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle coşkulu kutlamalar yapıldı.

Samsun'da İstasyon Mahallesi'ndeki Ray Blokları önünde toplanan sivil toplum kuruluşları ve sendikaların üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Güvenlik güçlerinin aldığı önlemlerin ardından katılımcılar, alana üst araması yapılarak alındı.

Tertip Komitesi adına açıklama yapan Suat Yıldız, işçi haklarının iyileştirilmesini isteyerek barış ve kardeşlik mesajları verdi.

Kutlamaya katılanlar halaylar çekip, şarkılar söyledi.

- Tokat

Tokat'ta Hak-İş Konfederasyonu ile Öz Sağlık İş Sendikası üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Yeraltı Çarşısı üzerinde bir araya gelen üyeler adına açıklamayı okuyan Hak-İş Tokat Şube Başkanı Resul Demir, dünyadaki tüm emekçilerle dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Tokat'ta çeşitli siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan grup, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Grup halaylar çekerek eğlendi.

Programa CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz da katıldı.

- Amasya

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Amasya'da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Amasya Künç Köprüsü'nde toplanan sendika ve siyasi parti üyeleri, sloganlar atarak Pirinççi Caddesi'nden Yavuz Selim Meydanı'na yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanı Mustafa Ölgün, konuşma yaptı.

Buradaki güvenlik noktalarında aramalardan geçirilerek kutlamanın yapılacağı alana alınan gruptakiler, davul zurna eşliğinde halay çekti.

​​​​​​​- Kastamonu

Kastamonu'da da Türk İş ve Hak-İş Konfederasyonu ile Sağlık-Sen ve Yol-İş Sendikası üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Yol-İş 1 Nolu Kastamonu Şube Başkanı Mehmet Çelik, sendika binasındaki konuşmasında işçilerin tüm iş kollarında hayatın devam etmesi için canını dişine takarak çalıştığını söyledi.

- Çorum

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Çorum'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

KESK ve DİSK tarafından hazırlanan kutlama programı çerçevesinde Pir Baba Parkı'nda toplanan grup, döviz ve pankartlar taşıyıp, slogan atarak Gazi Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Hürriyet Meydanı'na yürüdü.

Gruptakiler, Belediye önündeki kontrol noktalarında üst aramasından geçirildikten sonra alana alındı. İl Emniyet Müdürlüğünce yürüyüş güzergahında ve meydanda güvenlik önlemleri alındı.

Etkinlikte DİSK Emekli-Sen Çorum Şube Başkanı Hikmet Aydın, KESK Dönem Sözcüsü Ali Ekber Beyaz, Eğitim İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Selim Bozkurt ve Birleşik Metal İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Abdurrahim Bimin, işçilerin taleplerini içeren konuşmalar yaptı.

Kutlamaya katılan işçiler sağanak altında halay çekti.

- Sinop

Sinop'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Eski otogar mevkisinde toplanan grup, buradan Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü.

Çeşitli sendika temsilcilerince konuşmaların yapıldığı meydanda, katılımcılar halay çekti.

Kutlamaya, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Barış Ayhan, sendika üyeleri ve vatandaşlar katıldı. ​​​​​​​

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