Samsun, Tokat, Kastamonu, Çorum ve Amasya'da "koronavirüs" tedbirleri

Samsun, Tokat, Kastamonu, Çorum ve Amasya'da koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler sürüyor. Kurumların yanı sıra kişisel tedbirler de dikkat çekiyor. Samsun'un Havza ilçesinde Belediye ekipleri tarafından Türk Kızılayı Havza Temsilciliği binasında dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Dört katlı binada yapılan dezenfeksiyon çalışmasının ilçe genelinde sürdürüldüğü belirtildi. İlçede bir esnaf ise müşterilerine bozuk paraları dezenfekte ettikten sonra veriyor. Yufka imalathanesi bulunan Emrullah Sağlam, müşterilere para üstü olarak vereceği bozuk paraları dezenfekte ediyor. İmalat sırasında da maske ve eldivenle çalıştıklarını belirten Sağlam, herkesin koronavirüse karşı aynı ciddiyetle davranmasının önemli olduğunu söyledi. Sağlam, "İş yerimi üç saate bir dezenfekte ediyorum. Devletimiz bu virüsle büyük bir mücadele içinde. Alınmış olan önlemler dünyaya ders verecek nitelikte. Ben de esnaf olarak bu uygulamayı kendime görev bildim, dezenfekte edilmiş paraları müşterimize veriyoruz. Önceliğimiz müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak." diye konuştu.

- Tokat Tokat'ta bir akaryakıt istasyonu, vatandaşların araçlarını ücretsiz dezenfekte etti. Kamu araçları da dezenfekte edildi. Akaryakıt istasyonu sahibi Azmi Bora, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Akaryakıt alsın almasın tüm araçlara ücretsiz olarak dezenfekte hizmeti sunmak istedik. Araçları koronavirüse karşı dezenfekte ederek, devletimizle beraber yan yana olmak istedik. Ülke olarak bu virüsten kurtulacağız." dedi. Araç sahipleri de Bora'ya teşekkür etti. - Kastamonu Kastamonu Belediyesi ekipleri tarafından kentteki Kur'an kurslarına dezenfekte işlemi yapıldı. Şehrin bazı noktalarındaki banklar kaldırıldı. Belediye Başkan Galip Vidinlioğlu, yaptığı açıklamada, vatandaşların dezenfekte konusunda dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak dışarı çıkmama konusunda uyarıda bulundu. - Çorum Çorum'da iki mesire alanı, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla geçici olarak kapatıldı. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca mangal yakmanın yasaklanmasının ardından kent merkezindeki Sıklık Tabiat Parkı ve Bahabey Çamlığı'nın geçici olarak vatandaşların kullanımına kapatıldığını belirtti.