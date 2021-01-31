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Samsun TSO personeline duygusal dayanıklılık eğitimi

31.01.2021 14:17 | Son Güncelleme:
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Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) personeline, 2021 yılı için planlanan eğitim takvimi kapsamında, Uzman Psikolojik Danışman Melek Altun Dinç tarafından “Duygusal Dayanıklılık” eğitimi verildi.Kurum kültürü ve kurumsal değerlere uygun şekilde ortak bir bilinç oluşturma ve kişisel yetkinlikleri geliştirme hedefi çerçevesinde Samsun TSO personeline yönelik İzgören Akademi’den Uzman Psikolojik Danışman Melek Altun Dinç tarafından online ortamda, “Duygusal Dayanıklılık” başlığı altında eğitim verildi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) personeline, 2021 yılı için planlanan eğitim takvimi kapsamında, Uzman Psikolojik Danışman Melek Altun Dinç tarafından “Duygusal Dayanıklılık” eğitimi verildi.
Kurum kültürü ve kurumsal değerlere uygun şekilde ortak bir bilinç oluşturma ve kişisel yetkinlikleri geliştirme hedefi çerçevesinde Samsun TSO personeline yönelik İzgören Akademi’den Uzman Psikolojik Danışman Melek Altun Dinç tarafından online ortamda, “Duygusal Dayanıklılık” başlığı altında eğitim verildi. 2021 yılı için planlanan eğitim takvimi kapsamında düzenlenen etkinlikte konuşan Eğitmen Melek Altun Dinç, sorunlarla başa çıkma yöntemleri hakkında bilgi verdi.
Yaşanan olumsuzluklardan ders çıkartılması gerektiğini belirten Uzman Psikolojik Danışman Melek Altun Dinç, “Duygusal dayanıklılığın karşılığı zorluklar karşısında yıkılmama ve olumsuz koşullarda çözüm üretebilme becerisi ve eski haline dönebilme becerisi ya da başka bir ifadeyle kırılmadan bükülebilme, eğilme, olay geçtikten sonra da eski haline dönebilme kapasitesidir. Duygusal dayanıklılık fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal açıdan dengede olma haline bağlıdır, bir bütündür. Gerçeği olduğu gibi kabullenerek, hayatın anlamlı olduğuna dair değer ve inançlar benimsemek, problem çözme ve üretebilme becerilerinin geliştirilmesi fayda sağlayacaktır. Olumsuz koşullardan ders çıkartıp, hayata devam etmeliyiz. Bambu ağacı gibi ne kadar eğilirseniz eğilin ama kırılmayın. Aklımızı beslemek çok kıymetli. Kendi sınırlarımızı ve yapabileceklerimizi iyi bilmek de önemli bir faktör. Her zaman gerçekçi olmalıyız. Kendimizi keşfetmeliyiz. İhtiyaçlarımızın farkında olmalı ve bunları karşılamaya özen göstermeliyiz. Hikayenize hakim olun ve planınızı oluşturun. Çünkü, yapabileceğiniz her şey için plan gerekiyor. Hep olumlu düşünmeye çalışarak gerçekçilikten uzaklaşmayın, olumsuz düşünmeyi filtrelemek çok önemli. Duygusal dayanıklılık tahammülle değil, toparlanmakla ilgilidir. Ve bunun için akıl, ruh, beden ve kalp iyiliğinin bir bütün olarak güçlü kılınması gerekmektedir” dedi.

“Eğitimler devam edecek”
Üstlendikleri vizyon ve misyon bağlamında personelin hizmet içi eğitimlerine büyük önem verdiklerini ifade eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise şunları ifade etti:
“Hizmet kalitemizi daha yukarılara taşımak, kurum kültürü ve kurumsal değerlere uygun şekilde ortak bir bilinç oluşturma ve kişisel yetkinlikleri geliştirme hedefi çerçevesinde hazırladığımız plan doğrultusunda yıl boyunca çeşitli konularda eğitim çalışmaları düzenliyoruz. Yılın ilk eğitimini de içinde bulunduğumuz pandemi şartlarını düşünerek duygusal dayanıklılık üzerine düzenledik. Kurum içi eğitimlerimize, üye memnuniyet odaklı olarak devam edeceğiz.”

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