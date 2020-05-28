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Samsun TSO’dan bin 300 aileye gıda yardımı

SAMSUN HABERLERİ  | 28.05.2020 13:48 | Son Güncelleme

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği ile Ramazan ayında ihtiyaç sahibi bin 300 aileye gıda yardımında bulundu.Samsun TSO ve TOBB, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı.

Samsun TSO’dan bin 300 aileye gıda yardımı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği ile Ramazan ayında ihtiyaç sahibi bin 300 aileye gıda yardımında bulundu.
Samsun TSO ve TOBB, her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Ramazan ayı dolayısıyla toplam bin 300 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulunuldu. İçerisinde makarna, ayçiçek yağı, şeker, mercimek, pirinç, un, çay ve salça olmak üzere sekiz temel ihtiyaç malzemesi bulunan ürünlerden hazırlanan erzak paketleri kupon olarak daha önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. İhtiyaç sahibi aileleri, erzaklarını kendilerine verilen kupon karşılığında anlaşmalı marketten aldılar.

“Sosyal sorumluluğumuzu yerine getirdik”
Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştirildiği bir Ramazan ayını daha geride bıraktıklarını belirterek, “Oda olarak sosyal sorumluluğumuz çerçevesinde her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan’da da TOBB desteğiyle maddi durumu elverişsiz ailelere destek olmaya gayret gösterdik. Geçen Ramazan ayında 800 aileye ulaşmıştık. Bu Ramazan ayında ise, bin 300 aileye yardımda bulunduk. Yardımların bir kısmını ise Samsun Vefa Sosyal Destek Grubu’na verdik. Bilindiği gibi salgın nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyoruz. Allah’a çok şükür ki; devleti ve milletiyle ülkemiz bu sınavı çok iyi veriyor. İnşallah hep birlikte el ele, gönül gönüle vererek bu süreçten de daha güçlü bir şekilde çıkacağız” dedi.

Samsun TSO’dan bin 300 aileye gıda yardımı

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