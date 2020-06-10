YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun TSO’dan yeni bir hizmet daha

Samsun TSO’dan yeni bir hizmet daha

SAMSUN HABERLERİ  | 10.06.2020 13:46 | Son Güncelleme

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Ticaret Sicil Müdürlüğünce verilen bazı belgelerin odaya gelmeden, “MERSİS” programı üzerinden verilmeye başlandığını açıkladı.Salih Zeki Murzioğlu, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği olan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nde (MERSİS) üretilen belgelerin elektronik ortamda talep edilmesi amacıyla başlattıkları alt yapı çalışmalarını tamamlayarak, uygulamaya başladıklarını belirtti.Belgeler MERSİS’ten alınabilecekOda hizmet kalitesini en üst seviyeye tutmak adına yürüttükleri çalışmaların planlı ve programlı şekilde devam ettiğini ifade eden Murzioğlu, “Hızla gelişen ve dönüşen dünyada iş dünyasının kendisini geliştirmeye devam etmesi çok önemli.

Samsun TSO’dan yeni bir hizmet daha

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Ticaret Sicil Müdürlüğünce verilen bazı belgelerin odaya gelmeden, “MERSİS” programı üzerinden verilmeye başlandığını açıkladı.
Salih Zeki Murzioğlu, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği olan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nde (MERSİS) üretilen belgelerin elektronik ortamda talep edilmesi amacıyla başlattıkları alt yapı çalışmalarını tamamlayarak, uygulamaya başladıklarını belirtti.

Belgeler MERSİS’ten alınabilecek
Oda hizmet kalitesini en üst seviyeye tutmak adına yürüttükleri çalışmaların planlı ve programlı şekilde devam ettiğini ifade eden Murzioğlu, “Hızla gelişen ve dönüşen dünyada iş dünyasının kendisini geliştirmeye devam etmesi çok önemli. Buna paralel olarak, akreditasyon sistemi sayesinde de oda ve borsaların kendilerini dönüştürüp geliştirmeleri de çok önemli. A Kalite Hizmet Belgesi’ne sahip odamız, üyelerine en iyi ve en pratik hizmeti vermek için de çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Son olarak, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve TOBB işbirliği olan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nde üretilen belgelerin elektronik ortamda talep edilmesi amacıyla başlattığımız alt yapı çalışmalarını tamamlayarak, hizmete aldık. Bu programa geçen ilk odalardan biri olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz. Üyelerimiz artık MERSİS üzerinden, Odamız Ticaret Sicili Müdürlüğünde yapılan Ticaret Sicili Tasdiknamesi, Merkez Nakli Belgesi, Şube Açılış Belgesi, İflas ve Konkordato Belgesi gibi hizmetleri e-imzalı olarak alabilecekler. Belge talepleri, iş günlerinde ve çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilecektir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Samsun Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
02:54
Sabah
04:54
Öğle
12:39
İkindi
16:39
Akşam
20:14
Yatsı
22:05

Samsun Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Gökçe Eczanesi
Ilkadim
Liva Eczanesi
Ilkadim
Pelin Eczanesi
Ilkadim
Subaşı Eczanesi
Atakum
Yeni Eczanesi
Atakum
Sibel Eczanesi
Tekkekoy
Yılmaz Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Başkan Özdemir: “Samsun’da yakılan özgürlük ateşi Havza’da alevlenmiştir”

Başkan Özdemir: “Samsun’da yakılan özgürlük ateşi Havza’da alevlenmiştir”

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Jandarma ve polisten maske ve izin belgesi denetimi

Jandarma ve polisten maske ve izin belgesi denetimi

Orucunu açan kan bağışına koştu

Orucunu açan kan bağışına koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.