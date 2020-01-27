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Samsun UMKE Ayşe Yıldız’ın 29 saat sonra enkaz altından kurtarılmasına ortak oldu

SAMSUN HABERLERİ  | 27.01.2020 21:51 | Son Güncelleme

Samsun Sağlık İl Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) enkaz altında kalan Ayşe Yıldız’a 29 saat sonra ulaşarak onun 4 metre derinliğindeki enkazdan çıkartılıp tekrar kızına kavuşmasına yardımcı oldu.Elazığ’daki Mustafapaşa Mahallesi’ndeki enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Nüsra Yıldız’ın annesi Ayşe Yıldız enkaz altında yapılan ilk müdahaleyle hayata tutundu.

Samsun Sağlık İl Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) enkaz altında kalan Ayşe Yıldız’a 29 saat sonra ulaşarak onun 4 metre derinliğindeki enkazdan çıkartılıp tekrar kızına kavuşmasına yardımcı oldu.
Elazığ’daki Mustafapaşa Mahallesi’ndeki enkaz altında kalan 2,5 yaşındaki Nüsra Yıldız’ın annesi Ayşe Yıldız enkaz altında yapılan ilk müdahaleyle hayata tutundu. Samsun Sağlık İl Müdürlüğü UMKE görevlileri Ayşe Yıldız’a 29 saat sonra ulaşarak onun 4 metre derinliğindeki enkazdan çıkartılıp tekrar kızına kavuşmasına yardımcı oldu.
Yaptığı müdahale ile bir hayatı kurtaran Samsun UMKE 2. Tim’de görevli Paramedik Burak Kasa, “Arkadaşlarımız gerekli ilk müdahaleyi yapmışlardı. Arkadaşlarımız dinlenmeye gittikten sonra gelen ekip bizdik. Samsun UMKE olarak biz oradaydık. Enkaz alanına girilmesi gerektiğini söylediler. Biz zaten Samsun’dan çıkarken enkaz altındaki o korkuyu bir kenara bırakarak yola çıktık. Gerekli ne görev varsa bize düşen yapmaya hazırdık. Bize aşağı inilmesi gerektiği söylenildiğinde hiçbir şekilde tereddüt etmeden aşağı inilmesi gerekiyorsa ineriz diyerek Jandarma Arama Kurtarma(JAK) ekibiyle beraber aşağıya indim. Ayşe Hanım’a tüm müdahaleler yapılmıştı. Gerekli sabitlemeyi yaptık ve oradan Ayşe Hanım’ı JAK timleriyle beraber güzel sabit bir şekilde olabilecek hasarı en aza indirerek çıkartmayı başardık. Bunun için ona yardım edebildiğimiz için çok mutluyum” dedi.
Müdahalenin zorluğundan bahseden Kasa, “İlk önceliğimiz tedaviyi uygulamak sıvı takviyesini çok ayrı bir şekilde yapabilmekti. Onu yaptık bizden önceki arkadaşlarımız da yapmıştı biz de destekledik onu. Ondan sonra bizim amacımız sabit olmasıydı. Bel kırığı, boyun kırığı olabilir bunlara karşı tedbir alarak Ayşe Hanım’ın oradan çıkarılmasını sağlamaktı. Jandarma orada hayat tüneli dedikleri oluşumu yaptılar. Oradan yaklaşık 4 metre aşağıya indik. Sonrasında da Ayşe Hanım’ın bulunduğu yere girebilmek için sürünmek zorunda kaldık” şeklinde konuştu.
Samsun İl Sağlık Müdürlüğü de sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajla UMKE ekibini özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

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