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Samsun Üniversitesi Rektörü Aydın'dan 12 Eylül açıklaması

SAMSUN HABERLERİ  | 12.09.2020 15:22 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Mahmut Aydın: - "12 Eylül darbesi de Türk insanının hak ve özgürlüklerini yok etmiş, ülke demokrasisini yıllarca geriye götürmüş irticai bir eylem olarak tarihteki yerini almıştır"

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, 12 Eylül darbesinin demokrasiyi yıllarca geriye götürdüğünü belirterek, "Türk insanının hak ve özgürlüklerini yok etmiştir." ifadesini kullandı.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, "Her devletin bir ordusu, Türk ordusunun ise bir devleti vardır" sözünün, ordunun Türk milleti için ifade ettiği gücü ve konumu gösterdiğini belirterek, ordu-millet bütünlüğü sayesinde Türk tarihinin pek çok şanlı zaferle dolu olduğunu hatırlattı.

Türk milletinin varlığının teminatı olan, her zaman ve zeminde aziz milletin hizmetinde olması gereken ordunun, güç zehirlenmesi hastalığına kapılarak meşru sınırlarının dışına çıkmak suretiyle millet iradesini hiçe saydığı zamanlar olduğuna işaret eden Aydın, şu görüşlerini paylaştı:

"Ordunun bu hukuk dışı girişimlerinden biri de 12 Eylül 1980 askeri darbesi olmuştur. Halkın özgür iradesiyle seçilen meşru hükümetleri devirme üzerine bina edilen darbeler, modern demokrasilerin gelişmesinin önündeki en büyük engellerdir. 12 Eylül darbesi de Türk insanının hak ve özgürlüklerini yok etmiş, ülke demokrasisini yıllarca geriye götürmüş irticai bir eylem olarak tarihteki yerini almıştır. Samsun Üniversitesi olarak 12 Eylül darbesinin 40. yıl dönümü vesilesiyle ülkemiz tarihindeki tüm darbeleri ve darbe girişimlerini 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz'u şiddetle kınıyor, her zaman ve zeminde millet iradesinden yana olduğumuzu ve olacağımızı beyan ediyoruz."

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Samsun Namaz Vakitleri 12 Eylül Cumartesi

İmsak
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Sabah
06:05
Öğle
12:36
İkindi
16:08
Akşam
18:57
Yatsı
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Ilkadim
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Nihan Eczanesi
Ilkadim
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Tekkekoy
Gülşah Eczanesi
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