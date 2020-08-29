YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun Üniversitesi ve Canik Belediyesi iş birliği

Samsun Üniversitesi ve Canik Belediyesi iş birliği

SAMSUN HABERLERİ  | 29.08.2020 10:56 | Son Güncelleme

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof.

Samsun Üniversitesi ve Canik Belediyesi iş birliği

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, berberindeki heyetle birlikte Samsun Üniversitesi’nde incelemelerde bulundu.
Samsun Üniversitesi Canik Kampüsü’nde pandemi koşullarına dikkat edilerek Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve beraberindeki heyetle birlikte toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Samsun Üniversitesi ve Canik Belediyesi ortak paydaşlığında yapılacak olan yatırımlar konuşuldu. Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Canik ilçemiz ve belediyemizle beraber güzel işlere imza atma gayretindeyiz. Konu ile alakalı Canik Belediye Başkanımız İbrahim Sandıkçı Bey ile sürekli irtibat halindeyiz. Samsun Üniversitesi ve dolayısıyla genel anlamda Samsunumuzun, özelde ise Canik ilçemizin gelişmesi için üzerimize düşen vazifeyi yapmaya hazırız" dedi.

“Canik, Samsun Üniversitesi ile birlikte yeni bir yüze bürünecek”
Ardından konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise, "Samsun Üniversitesi ilimiz ve ilçemizin gelişmesi için büyük bir fırsat. Bizler bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Canik, Samsun Üniversitesi ile birlikte yeni bir yüze bürünecek. Öğrenci potansiyelinin ilçemizde artması başta esnaflarımız olmak üzere vatandaşlarımıza katkı sağlayacak. Biz bu potansiyelin farkındayız ve ona göre hareket ediyoruz. Rektörümüz Sayın Mahmut Aydın’la diyaloğumuz çok güçlü. El ele vererek daha verimli işler başaracağız" şeklinde konuştu.
SAMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin’in de hazır bulunduğu toplantının ardından Rektör Mahmut Aydın ve Başkan İbrahim Sandıkçı Canik Kampüsü’nde incelemelerde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aycan Yanaç'ın pembe bikinili pozuna ilk yorum Sercan Yıldırım'dan geldi! Aycan Yanaç'ın pembe bikinili pozuna ilk yorum Sercan Yıldırım'dan geldi!
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor forvet transferi yapacak
Kayserispor forvet transferi yapacak
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor
Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Erdekli vatandaş duyarsız tatilcilerin çöpünden dertli
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Platformu Sağlama Protokolü’nü imzaladı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uzaktan Eğitim Platformu Sağlama Protokolü’nü imzaladı
Çorum Belediyesi’nden 733 esnafa 370 bin TL’lik destek
Çorum Belediyesi’nden 733 esnafa 370 bin TL’lik destek

Samsun Namaz Vakitleri 29 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:19
Sabah
05:51
Öğle
12:41
İkindi
16:23
Akşam
19:20
Yatsı
20:46

Samsun Nöbetçi Eczaneler29 Ağustos Cumartesi

Duruşehir Eczanesi
Ilkadim
Koza Eczanesi
Ilkadim
Özdemir Eczanesi
Ilkadim
Eylül Eczanesi
Atakum
Gümrükçüoğlu Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Şehit polis anısına çeşme
Şehit polis anısına çeşme
Şehit polis Adem Keskin Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
Şehit polis Adem Keskin Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.