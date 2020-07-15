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Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ve şehit ailesini ziyaret etti

SAMSUN HABERLERİ  | 15.07.2020 19:21 | Son Güncelleme

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ve şehit ailesini ziyaret etti

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine ve şehit ailesine ziyarette bulundu.

İlk olarak şehit Ferdi Yurduseven'in 19 Mayıs ilçesi Tepeköy Mahallesi'ndeki kabrini ziyaret eden Vali Dağlı ve beraberindekiler burada şehit için dua etti.

Vali Dağlı daha sonra 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları darbe girişimine karşı sokağa çıkmaya davet etmesi üzerine, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderek açılan ateş sonucu şehit düşen iki çocuk annesi 51 yaşındaki Sevgi Yeşilyurt'un annesini ziyaret etti.

Alaçam ilçesinde kızının adının verildiği sokakta yaşayan 72 yaşındaki anne Gülbeyaz Yeşilyurt, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah, devletimize ve milletimize zeval vermesin." dedi.

Vali Dağlı ve beraberindekiler, aynı ilçedeki şehit Muhammet Ali Aksu ile İstiklal Harbi Gazisi Arif Zengin'in de kabrini ziyaret etti. Alaçam İlçe Müftülüğü tarafından şehidin kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu.

Ziyarette AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Samsun İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven de yer aldı.

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