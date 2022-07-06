YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun ve Amasya'da "insan ticareti" iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Samsun ve Amasya'da "insan ticareti" iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

06.07.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun ve Amasya'da "insan ticareti" iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Samsun ve Amasya'da "insan ticareti" iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Samsun ve Amasya'da düzenlenen operasyonda kadınları evlendirme vaadiyle Türkiye'ye getiren 3 şüpheli, insan ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce haklarında "insan ticareti" suçundan işlem yapılan H.E. (30) ile Kırgızistan uyruklu M.T. (42) ve T.K'nin (53), Kırgızistan ve Özbekistan'dan ekonomik mağduriyeti bulunan kadınları evlendirmek veya çalıştırmak vaadiyle Türkiye'ye getirdiklerini ortaya çıkardı.

İstanbul'daki havalimanlarından Samsun'a getirilen kadınların belirli ikametlerde bir müddet barındırıldığı, aracılara 20 ila 30 bin lira arasında para verilerek kadınların pasaportlarının şüphelilerce alındığı belirlendi.

Bu kapsamda Isparta, Amasya, İstanbul, Ankara, Konya ve Çorum'da şüphelilerle bağlantısı bulunan yabancı uyruklu 23 mağdur kadın tespit edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ekipler, Samsun ve Amasya'da belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda insan ticaretine aracılık yaptığı öne sürülen H.E, M.T. ve T.K'yi gözaltına aldı.

Samsun ve Amasya'da

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan zanlı adliyedeSamsun merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan zanlı adliyede
Sarıyer'de restoranda sergilenen 11 amforaya el konulduSarıyer'de restoranda sergilenen 11 amforaya el konuldu
Türkiye Minikler Hentbol Şampiyonası Alanya'da yapıldıTürkiye Minikler Hentbol Şampiyonası Alanya'da yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Amasya Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:02
Sabah
05:01
Öğle
12:44
İkindi
16:44
Akşam
20:18
Yatsı
22:08

Samsun Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Çarşamba

Özcan Eczanesi
Ilkadim
Bahar Eczanesi
Ilkadim
Turgut Eczanesi
Canik
Dilşat Eczanesi
Atakum
Sezin Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha zehirlisi yok: Ölüm saçıyorlar!

Daha zehirlisi yok: Ölüm saçıyorlar!

Erotik partilerde çalışıyordu! Darağacından kafesli yataklara...

Erotik partilerde çalışıyordu! Darağacından kafesli yataklara...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Kansere karşı korur, kanı temizler, kalp dostu...

Kansere karşı korur, kanı temizler, kalp dostu...

Karısını ve oğlunu satırla öldürdü! Çırılçıplak kaçmaya çalıştı

Karısını ve oğlunu satırla öldürdü! Çırılçıplak kaçmaya çalıştı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.