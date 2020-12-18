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Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

SAMSUN HABERLERİ  | 18.12.2020 22:43 | Son Güncelleme

Samsun ve çevre iller sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun, Çorum, Çankırı, Amasya, Kastamonu ve Tokat'ta sessizlik hakim oldu.

Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 21 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Samsun'da kısıtlama ile meydan ve caddeler sessizliğe büründü.

Uygulama kapsamında kentin en işlek noktalarından ve insan yoğunluğunun fazla olduğu İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanları, kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe gömüldü.

Polis ekipleri kentin belli noktalarında uygulama yaptı.

Çorum'da iki gün sürecek kısıtlama için evine erzak almak isteyenler fırın ve marketlerin önünde yoğunluk oluşturdu.

Saat 21.00 itibarıyla vatandaşlar evlerine çekilirken, polis ekiplerinin denetimleri başladı.

Kısıtlama nedeniyle sessizliğin hakim olduğu kentte ekipler, yaya ve araçlarda kimlik kontrolü yapıyor. Kısıtlamadan muaf olduğunu gösteren belgeye sahip kişilerin geçmesine izin verilirken, diğerleri evlerine yönlendiriliyor.

Çankırı'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent sessizliğe büründü.

Kentin en yoğun bölgelerinden Atatürk Bulvarı, Belediye Meydanı kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Kastamonu'da da kısıtlamaların başlamasıyla kentin önemli noktalarından Cumhuriyet ve Nasrullah Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Amasya'da kentin işlek noktalarından Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu sessizliğe büründü. Kısıtlamanın başlamasıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentte 7 uygulama noktasında denetimlere başladı.

Ekipler tarafından dışarıda olan araç ve vatandaşlar durdurularak, izin belgeleri kontrol edildi.

Tokat'ta da kısıtlamanın başlamasıyla meydan ve caddelerde sakinlik hakim oldu. Kentin işlek caddelerinden Cumhuriyet Caddesi, Soğukpınar Mahallesi, Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Şehitler Parkı sessizliğe büründü.

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