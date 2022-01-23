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Samsun ve çevre illerde engelli ve hamile kamu çalışanlarına kar izni

23.01.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun ve çevre illerde engelli ve hamile kamu çalışanlarına kar izni

Samsun, Çankırı, Kastamonu, Amasya, Tokat ve Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele yarın izin verildi.

Samsun, Sinop ve Amasya valiliklerinden yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin 24 Ocak Pazartesi günü idari izinli sayılacağı belirtildi.

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada da kötü hava koşullarından dolayı il genelinde engelli ve hamile kamu personelinin 2 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada da kar nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 3 gün idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Tokat'ta ise Zile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçede hamile, süt izni kullanan ve engelli kamu personellerinin 24 Ocak Pazartesi günü idari izinli sayılacağı belirtildi.

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Çankırı Tokat

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