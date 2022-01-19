YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun ve çevre illerde kar nedeniyle 1050 yerleşim birimine ulaşılamıyor

Samsun ve çevre illerde kar nedeniyle 1050 yerleşim birimine ulaşılamıyor

19.01.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun ve çevre illerde kar nedeniyle 1050 yerleşim birimine ulaşılamıyor

Samsun ve çevre illerde kar nedeniyle kapanan 1050 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.

Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Alaçam ve Yakakent ilçelerinde 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre de kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Merkezde 138, Abana'da 9, Ağlı'da 13, Araç'ta 110, Azdavay'da 38, Bozkurt'ta 31, Cide'de 46, Çatalzeytin'de 39, Daday'da 56, Devrekani'de 49, Doğanyurt'ta 20, Hanönü'de 7, İhsangazi'de 21, İnebolu'da 59, Küre'de 31, Pınarbaşı'nda 25, Seydiler'de 14, Şenpazar'da 19 ve Taşköprü'de 2 olmak üzere 727 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

- Tokat

Tokat'ta merkezde 4, Almus'ta 32, Başçiftlik'te 6, Erbaa'da 4, Niksar'da 17, Reşadiye'de 30, Pazar'da 3, Sulusaray'da 1, Turhal'da 4 ve Yeşilyurt'ta 2 olmak üzere toplam 103 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kapanan köy yollarının açılması için Tokat İl Özel İdaresi ekipleri çaba sarf ediyor.

- Sinop

Sinop'ta da kar sebebiyle Boyabat ilçesinde 15, Erfelek'te 31, Türkeli'de 33, Ayancık'ta 71, Gerze'de 27, Durağan'da 9, Dikmen'de 2 ve merkez ilçede 18 olmak üzere 206 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Çankırı

Çankırı'da ise Atkaracalar'da 1, Bayramören'de 3 ve Çerkeş ilçesinde 4 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
İnşaat işçiliğiyle başladığı iş hayatında ihracat yapan şirketin sahibi olduİnşaat işçiliğiyle başladığı iş hayatında ihracat yapan şirketin sahibi oldu
Anahtar Kelimeler:
Çankırı Kastamonu Samsun Sinop Tokat

Samsun Namaz Vakitleri 19 Ocak Çarşamba

İmsak
06:19
Sabah
07:49
Öğle
12:50
İkindi
15:18
Akşam
17:41
Yatsı
19:06

Samsun Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Çarşamba

Alper Eczanesi
Ilkadimcanik
Sevil Eczanesi
Ilkadimcanik
Zümrüt Eczanesi
Ilkadimcanik
Sinem Eczanesi
Atakum
Organik Eczanesi
Atakum
Sancar Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.