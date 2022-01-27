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Samsun ve çevre illerde kar nedeniyle 502 yerleşim birimine ulaşılamıyor

27.01.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun ve çevre illerde kar nedeniyle 502 yerleşim birimine ulaşılamıyor

Samsun, Kastamonu, Çorum, Tokat, Amasya ve Sinop'ta kar nedeniyle kapanan 502 yerleşim biriminin yolu açılmaya çalışılıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Ağlı'da 3, Araç'ta 18, Azdavay'da 17, Devrekani, Şenpazar ve Bozkurt'ta 10'ar, Cide'de 22, Çatalzeytin'de 16, Daday'da 13, Doğanyurt'ta 12, İhsangazi'de 4, İnebolu'da 30, Küre'de 20, Seydiler'de 2 ve Taşköprü'de 14 olmak üzere 201 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop'ta kar nedeniyle ilçelerden Ayancık'ta 23, Dikmen'de 4, Erfelek'te 2 ve Gerze'de 4 olmak üzere 33 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezde 4, ilçelerden Almus'ta 32, Artova ve Başçiftlik'te 2'şer, Erbaa'da 15, Reşadiye'de 10, Yeşilyurt'ta 6 ve Zile'de 9 olmak üzere 80 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Samsun'da kapalı 35 mahalle, Amasya'da ise 91 köy yolunda karla mücadele çalışması sürüyor.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Özel İdaresinin 2021-2022 kış sezonunda toplam 1163 köyde 8 bin 141 kilometre yolda karla mücadele çalışması yürüttüğü bildirildi.

Hala ulaşıma kapalı 62 köy yolunun açılması için çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"50 araç ve 70 personelle yürütülen karla mücadele çalışmalarında 21 cenaze refakati, 24 araç kurtarma ve 63 ambulansa refakat hizmeti sunuldu. 112 Acil Servis, AFAD, YEDAŞ ve Jandarma ile koordine halinde acil sağlık vakaları, cenaze hizmetleri ve elektrik kesintileri gibi olaylar öncelikli olmak üzere karla mücadele çalışmaları titizlikle yürütülmektedir. Karla mücadele için taleplerin '222 1 222' numaralı Kar Mücadele Hattı'na bildirilmesi, vatandaşlarımızın seyahat esnasında kış şartlarının gerektirdiği kar lastiği, patinaj zinciri, çekme halatı gibi teçhizatları mutlak suretle bulundurmaları ve meteorolojik uyarıları takip ederek zorunlu olmadıkça yola çıkmaması can ve mal güvenliği açısından önem taşımaktadır."

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