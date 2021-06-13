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Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakinlik yaşanıyor

13.06.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakinlik yaşanıyor

Samsun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Şehirde yaya yoğunluğunun olduğu Cumhuriyet ve Saathane meydanları, Mecidiye Caddesi ile araç trafiğinin yoğunluk gösterdiği Atatürk Bulvarı, Alparslan Bulvarı, İstiklal ve Gazi caddeleri gibi bölgeler tenhalaştı.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu kentte, polis ekipleri olası ihlallere karşı sık sık denetim yapıyor.

Kentin belirli noktalarında uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına izin vermiyor.

- Kastamonu

Kastamonu'nun işlek noktalarından Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları kısıtlama nedeniyle boş kaldı.
Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim olurken polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri ise kontrol noktaları ile köylerde denetimlere devam ediyor.

- Tokat

Tokat'ta sokak kısıtlaması nedeniyle kentin işlek caddeleri ve meydanlarında sessizlik hakim.

Polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor.

- Çankırı

Çankırı'da da kısıtlama nedeniyle sakinlik yaşanıyor.

Kent merkezindeki Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı sessiz günlerinden birini yaşıyor.

Polis ve jandarma ekipleri, kent genelinde denetimlere devam ediyor.

- Amasya

Amasya'da kısıtlamadan muaf çalışanların dışında cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin normal zamanlarda en işlek yerlerinden Şehzadeler Geziyolu ve Yavuz Selim Meydanı'nda sessizlik hakim olurken, polis ve jandarma ekipleri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

- Çorum

Çorum'da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessizlik hakim.

Vatandaşların kısıtlamayla birlikte evlerine çekilmesinin ardından şehrin ana arterleri olan Gazi ve İnönü caddeleri ile Hürriyet ve Kadeş Barış meydanları boş kaldı.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyduğu kentte, olası ihlallere karşı güvenlik güçleri denetim yapıyor.

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