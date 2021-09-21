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Samsun ve Ordu için sağanak uyarısı yapıldı

21.09.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun ve Ordu için sağanak uyarısı yapıldı

Samsun ve Ordu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün öğleden sonra iç kesimler başta olmak üzere Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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