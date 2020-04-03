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Samsun ve Sinop'ta sosyal yardımların hak sahiplerine evlerinde teslim edilmesine başladı

SAMSUN HABERLERİ  | 03.04.2020 13:18 | Son Güncelleme

Samsun ve Sinop'ta sosyal yardımların hak sahiplerine evlerinde teslim edilmesine başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca başlatılan uygulamayla, sosyal yardım ödemelerin hak sahiplerine evlerinde teslim edilmesine başlandı.

PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle sosyal yardımların hak sahiplerine ödemeleri, uygulamanın ilk olarak uygulandığı Samsun'da da PTT görevlileri, polis, jandarma ve kolluk kuvvetlerince yapılıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" çerçevesinde evlere giden görevliler, ödemeleri hak sahiplerine burada gerçekleştiriyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamındaki 1000 lira ödemeleri, PTT dağıtıcıları ve kolluk birimlerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımıza kendi ikametlerinde ulaştırılmaya başlanmış olup, vatandaşlarımızın PTT ve kaymakamlıklara gitmemeleri önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

- Sinop

Sinop'ta da uygulama kapsamında sosyal yardım ödemeleri hak sahiplerine evlerinde yapılıyor.

Polis ve jandarma ekiplerince hak sahiplerinin evlerine gidilerek teslim edilen yardımların dağıtımına hafta sonu da devam edileceği öğrenildi.

Sinop Valiliğinden yapılan duyuruda ise hak sahibi vatandaşlardan PTT şubelerine gitmemeleri istendi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı Samsun

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