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Samsun ve Tokat'ta adli yıl açılışı

SAMSUN HABERLERİ  | 01.09.2020 16:35 | Son Güncelleme

Samsun'da adliye personeli Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu

Samsun ve Tokat'ta 2020-2021 adli yıl sezonu açıldı.

Samsun'da, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kılıç, adliyede alınan Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgi verdi.

Adliyede bekleme salonları ve oturma alanlarının sosyal mesafeye uygun olarak
düzenlendiğini belirten Kılıç, "Adliyemizde giriş ve tüm alanlarda, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınından korunma yolları ile ilgili olarak hazırlamış olduğu broşür ve afişler temin edilerek
personelimiz ve vatandaşlarımızın görebileceği alanlara asılmıştır.
Yeni adli yılda maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek adalet hizmetini
en güzel şekilde yerine getirmeyi hedeflemekteyiz." dedi.

Kılıç, 2020-2021 adli yılının ülkeye, millete ve tüm yargı camiası ile tüm
meslektaşlarına hayırlı olmasını diledi.

Törenin ardından adliye personeli, Samsun Adliyesi Mahkemeler Blokunda kurulan alanda Türk Kızılay'a kan bağışından bulundu.

- Tokat

Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, adli yıl açılışı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çoban, 2020-2021 adli yılının ülkeye, millete ve tüm insanlığa adalet, barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehitleri rahmet, gazileri ise minnetle andığını belirten Çoban, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geçmiş yıllarda kaybettiğimiz, hayatlarını adalet, insan hakları ve demokrasiye adayan fedakar meslektaşlarımızı, hain terör saldırıları sonucunda hayatlarını kaybeden yargı şehitlerimizi, aziz vatanımızı korumak için kutsal görevlerini yerine getiren kahraman güvenlik güçlerimizi ve 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen alçak darbe teşebbüsünde hayatlarını yitiren demokrasi şehitlerimizi saygı ve rahmet ile anıyorum."

Çoban, tarafsız ve bağımsız yargı teşkilatının bir unsuru olan hüküm makamındaki hakim ve mahkeme başkanından, iddia makamındaki Cumhuriyet savcısına ve yargının kurucu unsurlarından biri olan savunma makamındaki avukattan, tüm adliye personeline kadar herkesin yeni adli yılını tebrik ettiğini aktardı.

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