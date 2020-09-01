Samsun ve Tokat'ta adli yıl açılışı

Samsun ve Tokat'ta 2020-2021 adli yıl sezonu açıldı.

Samsun'da, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kılıç, adliyede alınan Kovid-19 tedbirleri hakkında bilgi verdi.

Adliyede bekleme salonları ve oturma alanlarının sosyal mesafeye uygun olarak

düzenlendiğini belirten Kılıç, "Adliyemizde giriş ve tüm alanlarda, Sağlık Bakanlığının Kovid-19 salgınından korunma yolları ile ilgili olarak hazırlamış olduğu broşür ve afişler temin edilerek

personelimiz ve vatandaşlarımızın görebileceği alanlara asılmıştır.

Yeni adli yılda maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet ederek adalet hizmetini

en güzel şekilde yerine getirmeyi hedeflemekteyiz." dedi.

Kılıç, 2020-2021 adli yılının ülkeye, millete ve tüm yargı camiası ile tüm

meslektaşlarına hayırlı olmasını diledi.

Törenin ardından adliye personeli, Samsun Adliyesi Mahkemeler Blokunda kurulan alanda Türk Kızılay'a kan bağışından bulundu.