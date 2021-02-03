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Samsun’da 1 ayda 14 kilo esrar ele geçirildi

03.02.2021 21:10 | Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar ocak ayı içerisinde yapılan operasyonlarda 14 kilo esrar ele geçirildi.Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen faaliyet ve çalışmalar açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar ocak ayı içerisinde yapılan operasyonlarda 14 kilo esrar ele geçirildi.
Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen faaliyet ve çalışmalar açıklandı. Samsun Valiliği’nce yapılan açıklamada ocak ayı içerisinde 201 bin 68 kişinin GBT kontrolü yapıldığı ve kontroller esnasında bin 173 kişinin aranması olduğu tespit edilerek adli mercilere aktarıldığı bildirildi. Yapılan trafik uygulamalarında 21 aranan araç yakalandı.
Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 494 kişi yakalandı ve bu operasyonlarda 14 bin 777,88 gram esrar maddesi, bin 937,24 gram sentetik kannabinoid, 256,46 gram metanfematin, 982 adet extasy hap, 35 bin 394 adet sentetik ecza gerica-lyrca hap ele geçirildi.
Terörler mücadele uygulamalarında FETÖ/PDY terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 9 şahıs, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 15 şahıs yakalandı. Yapılan diğer uygulamalarda ise 108 litre kaçak içki, 84 litre etil alkol, 87 bin gram kaçak tütün ele geçirildi.

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