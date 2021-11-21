YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da 1. ÇAROFF Off-Road Yarışı yapıldı

Samsun'da 1. ÇAROFF Off-Road Yarışı yapıldı

21.11.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 1. ÇAROFF Off-Road Yarışı yapıldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Çarşamba Belediyesinin destekleriyle 1. ÇAROFF Off-Road Yarışı yapıldı.

Çarşamba Off-Road Derneği tarafından Çarşamba Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen yarışta 300 pilot, araçlarıyla bin 200 metrelik parkurda mücadele etti.

Bazı araçlar çamura saplanarak yarışı tamamlayamazken, bazı araçlar ise iş makineleri yardımıyla saplandıkları çamurdan çıkarıldı.

Yirmiye yakın il ve ilçeden 250 tam donanımlı arazi aracının katıldığı yarışa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

S1, S2, S3, S4 olmak üzere araçlar 4 kategoride yarışırken, yarışlar heyecan dolu dakikalara sahne oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında meydan savaşı! Acımadan böyle vurdularSokak ortasında meydan savaşı! Acımadan böyle vurdular
PARTNER"İnşallah sektörden silinirler!""İnşallah sektörden silinirler!"
Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa şampiyonluğu hedefliyorGolbol Kadın Milli Takımı Avrupa şampiyonluğu hedefliyor
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 21 Kasım Pazar

İmsak
05:53
Sabah
07:23
Öğle
12:25
İkindi
14:55
Akşam
17:18
Yatsı
18:42

Samsun Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Pazar

Kalkanca Eczanesi
Ilkadimcanik
Anneler Parkı Eczanesi
Ilkadimcanik
Mert Eczanesi
Ilkadimcanik
Ecem Eczanesi
Atakum
Balcı Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Yolcu otobüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adana'daki bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

Adana'daki bıçaklı kavgayla ilgili bir zanlı tutuklandı

Gaziantep'te öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

Gaziantep'te öldürülen kadının katil zanlısı tutuklandı

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

Iğdır'da geri manevra yapan minibüsün altında kalan kadın öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.