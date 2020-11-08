Samsun'da 1 kilo 104 gram uyuşturucu ile tarihi eser ele geçirildi

Samsun'da bir ikamette uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde iki ayrı ikamette yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisi üzerine ekipler operasyon düzenledi.

Şüpheli A.S'nin ikametinde yapılan aramada 1 kilo 104 gram esrar maddesi, 76 adet sentetik ecza, 11 tabanca mermisi, 1 kurusıkı tabanca, 5 adet sikke, 1 insan kafası figürlü tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 6 bin 650 lira ele geçirildi.

Operasyonda A.S. gözaltına alındı.

