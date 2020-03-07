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Samsun’da 1. Ulusal Dahili Tıp Bilimler Sempozyumu

SAMSUN HABERLERİ  | 07.03.2020 20:15 | Son Güncelleme

Samsun’da 1.

Samsun’da 1. Ulusal Dahili Tıp Bilimler Sempozyumu düzenlendi.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen sempozyumda çağın hastalığı olan obezite ele alındı. Sempozyumda obezite tanımı, obezite ve sosyal etkileri, çocuklarda obezite, obezite ve komplikasyonları, obezite ve kardiyak etkiler, obezite ve solunum sitemi üzerine etkiler, obezite ve gastrointestinal sistem üzerine etkiler, obezite ve enfeksiyonlar, obezite ve dermatolojik sorunlar, obezite tedavisi, fiziksel aktivite, beslenme, davranış tedavisi, farmakoterapi, obezite tedavisinde cerrahi yaklaşım, cerrahi tedavi, cerrahi tedavi sonrası takip ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Obezite Merkezi faaliyetleri konularında bilgiler verildi.
Sempozyuma Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Ahmet Şen, hastane yöneticileri ve doktorlar katıldı.

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